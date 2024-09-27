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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1817 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1817 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1817 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,66 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,994 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1817
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1817 года. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4955 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Künker (6)
Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
5278 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
23692 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 5 талеров 1817 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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