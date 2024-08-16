Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1806 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,46 - 2,11 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал Геллер
- Год 1806
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1806 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 826 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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