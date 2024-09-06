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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1806 F
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1806 F
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1806 F
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1806
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
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