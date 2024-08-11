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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1806 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1806 года F - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1806 года F - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,69 - 5,85 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1806
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1806 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1806 F на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1806 F на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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