Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1806 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,69 - 5,85 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1806
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1806 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
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