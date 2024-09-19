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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

5 талеров 1806 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 талеров 1806 года F - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 5 талеров 1806 года F - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1806
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 5 талеров 1806 года со знаком F. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1387 проданному на аукционе Hess Divo за 22000 CHF. Торги состоялись 27 мая 2019.

Сохранность
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Гессен-Кассель 5 талеров 1806 F на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
21873 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Гессен-Кассель 5 талеров 1806 F на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
12333 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Гессен-Кассель 5 талеров 1806 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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