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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1846
Средняя цена 250 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1846
Средняя цена 5 $
Продажи
0 9
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