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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

3 геллера 1846 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 3 геллера 1846 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 3 геллера 1846 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,92 - 5,43 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 3 геллера
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 3 геллера 1846 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Katz Auction за 5 EUR. Торги состоялись 24 июня 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (7)
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 3 геллера 1846 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR

Где продать?

Для продажи 3 геллера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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