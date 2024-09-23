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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 геллера 1831 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 геллера 1831 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 геллера 1831 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,63 - 3,94 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 геллера
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 геллера 1831 года. Это медная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Гессен-Кассель 2 геллера 1831 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Кассель 2 геллера 1831 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Кассель 2 геллера 1831 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 геллера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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