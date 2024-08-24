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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1804 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1804 F
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/24 талера 1804 F
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1804 F
Средняя цена
Продажи
0 0
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