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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1804 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1804 года F - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1804 года F - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,69 - 5,85 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1804
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1804 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Russiancoin за 2200 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1804 F на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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