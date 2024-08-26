Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1804 года F (Гессен-Кассель, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,69 - 5,85 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1804
- Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1804 года со знаком F. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе Russiancoin за 2200 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.
Сохранность
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