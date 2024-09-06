Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Каталог монет Леопольда (1830-1852)
Всего добавлено монет: 166
Каталог монет Леопольд 1830-1852
Золото
Монеты Леопольда с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $180 - 0 114
Баден, Леопольд
2 гульдена 1846 D
Серебро $330 - 0 195
Баден, Леопольд
2 талера 1852
Серебро $330 - 1 290
Баден, Леопольд
Талер 1836 "Таможенный союз"
Серебро $350 $1,400 3 282
Баден, Леопольд
2 талера 1844
Серебро $140 - 0 121
Баден, Леопольд
Талер 1833
Серебро $220 - 0 129
Баден, Леопольд
1 гульден 1852
Серебро $390 $360 0 56
Баден, Леопольд
2 гульдена 1850 D
Серебро $730 $2,700 1 108
Баден, Леопольд
2 талера 1841
Серебро $330 - 0 45
Баден, Леопольд
2 гульдена 1851 D
Серебро $340 $2,200 0 77
Баден, Леопольд
2 гульдена 1852 D
Серебро $880 - 1 144
Баден, Леопольд
Талер 1836
Серебро $80 - 0 6
Баден, Леопольд
6 крейцеров 1848
Серебро $160 - 0 25
Баден, Леопольд
1 гульден 1838
Золото $2,800 - 0 43
Баден, Леопольд
Дукат 1840
Серебро $210 - 0 35
Баден, Леопольд
2 гульдена 1847 D
Серебро $580 - 1 113
Баден, Леопольд
Талер 1834 "Баденские шахты"
Серебро $960 - 0 99
Баден, Леопольд
Талер 1832 "Посещение монетного двора"
Золото $2,800 - 0 25
Баден, Леопольд
Дукат 1843
Серебро $190 $530 0 18
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1840 D
Серебро $500 - 1 32
Баден, Леопольд
2 гульдена 1848 D
Серебро $160 - 0 56
Баден, Леопольд
Талер 1830
Серебро $770 - 0 50
Баден, Леопольд
2 талера 1842
Серебро $250 - 0 93
Баден, Леопольд
Талер 1831
Серебро $75 - 0 5
Баден, Леопольд
3 крейцера 1847
Серебро $530 - 0 16
Баден, Леопольд
2 талера 1847
Серебро $500 - 0 27
Баден, Леопольд
2 талера 1843
Серебро $140 - 0 10
Баден, Леопольд
2 гульдена 1849 D
Серебро $130 - 0 23
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1838 D
Серебро $210 - 0 89
Баден, Леопольд
Талер 1832
Серебро $170 $450 0 12
Баден, Леопольд
1 гульден 1837
Серебро $230 - 1 33
Баден, Леопольд
Талер 1835
Серебро $280 $4,900 0 27
Баден, Леопольд
Талер 1836
Золото $2,700 - 0 87
Баден, Леопольд
Дукат 1832 D
Серебро $100 - 0 6
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1847
Золото $3,100 - 0 25
Баден, Леопольд
Дукат 1841
Серебро $240 - 0 17
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1844 D
Серебро $280 - 0 48
Баден, Леопольд
Талер 1834
Серебро $120 - 0 11
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1839 D
Серебро $730 - 0 17
Баден, Леопольд
2 талера 1846
Медь $40 - 0 24
Баден, Леопольд
1 крейцер 1844 "Памятник". Медь
Серебро $460 - 0 42
Баден, Леопольд
2 талера 1845
Золото $2,700 - 0 13
Баден, Леопольд
Дукат 1851
Серебро $110 - 0 27
Баден, Леопольд
1 гульден 1839
Серебро - - 0 1
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1841 D
Золото $2,700 - 0 33
Баден, Леопольд
Дукат 1834 D
Серебро $110 - 0 1
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1845
Золото $2,700 - 0 27
Баден, Леопольд
Дукат 1846
Золото $2,700 - 0 25
Баден, Леопольд
Дукат 1835 D
Золото $3,300 - 0 17
Баден, Леопольд
Дукат 1850
Серебро $490 - 0 30
Баден, Леопольд
Талер 1837
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