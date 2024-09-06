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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Каталог монет Леопольда (1830-1852)

Всего добавлено монет: 166

Период чеканки Леопольда
Каталог монет Леопольд 1830-1852
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Монеты Леопольда с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1846 D
 Серебро $180 - 0 114Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1852
 Серебро $330 - 0 195Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1836 "Таможенный союз"
 Серебро $330 - 1 290Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1844
 Серебро $350 $1,400 3 282Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1833
 Серебро $140 - 0 121Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 гульден 1852
 Серебро $220 - 0 129Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1850 D
 Серебро $390 $360 0 56Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1841
 Серебро $730 $2,700 1 108Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1851 D
 Серебро $330 - 0 45Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1852 D
 Серебро $340 $2,200 0 77Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1836
 Серебро $880 - 1 144Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
6 крейцеров 1848
 Серебро $80 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 гульден 1838
 Серебро $160 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1840
 Золото $2,800 - 0 43Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1847 D
 Серебро $210 - 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1834 "Баденские шахты"
 Серебро $580 - 1 113Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1832 "Посещение монетного двора"
 Серебро $960 - 0 99Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1843
 Золото $2,800 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1840 D
 Серебро $190 $530 0 18Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1848 D
 Серебро $500 - 1 32Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1830
 Серебро $160 - 0 56Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1842
 Серебро $770 - 0 50Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1831
 Серебро $250 - 0 93Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
3 крейцера 1847
 Серебро $75 - 0 5Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1847
 Серебро $530 - 0 16Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1843
 Серебро $500 - 0 27Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1849 D
 Серебро $140 - 0 10Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1838 D
 Серебро $130 - 0 23Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1832
 Серебро $210 - 0 89Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 гульден 1837
 Серебро $170 $450 0 12Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1835
 Серебро $230 - 1 33Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1836
 Серебро $280 $4,900 0 27Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1832 D
 Золото $2,700 - 0 87Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1847
 Серебро $100 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1841
 Золото $3,100 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1844 D
 Серебро $240 - 0 17Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1834
 Серебро $280 - 0 48Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1839 D
 Серебро $120 - 0 11Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1846
 Серебро $730 - 0 17Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 крейцер 1844 "Памятник". Медь
 Медь $40 - 0 24Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1845
 Серебро $460 - 0 42Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1851
 Золото $2,700 - 0 13Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 гульден 1839
 Серебро $110 - 0 27Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1841 D
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1834 D
 Золото $2,700 - 0 33Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1/2 гульдена 1845
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1846
 Золото $2,700 - 0 27Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1835 D
 Золото $2,700 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1850
 Золото $3,300 - 0 17Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1837
 Серебро $490 - 0 30
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