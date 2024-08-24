Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1844 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Grün (2)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- Möller (1)
- NumisCorner (1)
- WAG (3)
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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