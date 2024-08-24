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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1844 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Möller (1)
  • NumisCorner (1)
  • WAG (3)
Баден 1 гульден 1844 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
Баден 1 гульден 1844 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Баден 1 гульден 1844 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1 гульден 1844 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1844 на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1844 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1844 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1844 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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