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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1844
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена 350 $
Продажи
2 279
Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844 D
Средняя цена 240 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена 70 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1844
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1844
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1844
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844 Памятник
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844 Памятник Золото
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844 Памятник Серебро
Средняя цена 230 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844 Памятник Медь
Средняя цена 40 $
Продажи
0 24
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