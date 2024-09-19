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Баден
1844
Баден
Период:
1802-1871
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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1844
Монеты Бадена 1844 года
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Золото
Серебро
Медь
Памятные
Золотые монеты
Дукат 1844
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
19
Серебряные монеты
2 талера 1844
Средняя цена
350 $
Продажи
2
279
1 гульден 1844
Средняя цена
190 $
Продажи
0
9
1/2 гульдена 1844 D
Средняя цена
240 $
Продажи
0
17
6 крейцеров 1844
Средняя цена
70 $
Продажи
0
4
3 крейцера 1844
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
Медные монеты
1 крейцер 1844
Средняя цена
50 $
Продажи
0
4
1/2 крейцера 1844
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 талера 1844 Памятник
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1844 Памятник
Золото
Средняя цена
8300 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1844 Памятник
Серебро
Средняя цена
230 $
Продажи
0
8
1 крейцер 1844 Памятник
Медь
Средняя цена
40 $
Продажи
0
24
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Период
1802-1871
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Баден
Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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