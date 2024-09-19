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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 талера 1844 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (279)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Баден 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Баден 2 талера 1844 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 2 талера 1844 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Баден 2 талера 1844 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 2 талера 1844 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Баден 2 талера 1844 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Баден 2 талера 1844 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден 2 талера 1844 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден 2 талера 1844 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Баден 2 талера 1844 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону
Баден 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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