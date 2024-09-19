Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 талера 1844 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (279)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 427 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Auction World (5)
- Aureo & Calicó (2)
- BAC (12)
- Busso Peus (6)
- Cayón (2)
- cgb.fr (2)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (21)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (5)
- Gorny & Mosch (11)
- Grün (15)
- Heritage (12)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (8)
- Höhn (10)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (4)
- Künker (49)
- Leu (2)
- MARCINIAK (1)
- MDC Monaco (1)
- Meister & Sonntag (2)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (1)
- Nihon (1)
- Numisbalt (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rauch (4)
- Reinhard Fischer (4)
- Rhenumis (3)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (2)
- Sonntag (9)
- Stack's (1)
- Stary Sklep (2)
- Teutoburger (25)
- UBS (8)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (27)
- WCN (2)
- Westfälische (4)
- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск