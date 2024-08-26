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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Каталог монет Бадена

Всего добавлено монет: 383

Монеты Карла Фридриха
coin 1802-1811 Карл Фридрих
Монеты Карла Людвига Фридриха
coin 1811-1818 Карл Людвиг Фридрих
Монеты Людвига I
coin 1818-1830 Людвиг I
Монеты Леопольда
coin 1830-1852 Леопольд
Монеты Фридриха I
coin 1852-1871 Фридрих I

Таблица цен монет Бадена

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1863 "Стрелковый фестиваль"
 Серебро $190 - 3 210Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1846 D
 Серебро $180 - 0 114Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
1 крейцер 1808
 Медь $80 - 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль"
 Серебро $170 - 1 180Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1852
 Серебро $330 - 0 195Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 талера 1854
 Серебро $950 - 0 89Coin photo Coin photo
Баден, Карл Людвиг Фридрих
Талер 1814 D
 Серебро $600 - 2 77Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 талера 1855
 Серебро $73,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1836 "Таможенный союз"
 Серебро $330 - 1 290Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1857 "Посещение монетного двора"
 Серебро $290 $300 0 98Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1844
 Серебро $350 $1,400 3 282Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1833
 Серебро $140 - 0 121Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
6 крейцеров 1808
 Серебро $130 - 0 27Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1871
 Серебро $310 $1,400 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 гульден 1852
 Серебро $220 - 0 129Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1858
 Серебро $320 - 0 53Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
Талер 1811 B
 Серебро $1,600 - 0 37Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1850 D
 Серебро $390 $360 0 56Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1856
 Медь $15 - 0 36Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 талера 1841
 Серебро $730 $2,700 1 108Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1862
 Серебро $320 - 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Карл Людвиг Фридрих
Талер 1816 D
 Серебро $490 - 0 100Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
Талер 1803 FE
 Серебро $7,300 $14,000 0 32Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
Талер 1830
 Серебро $220 - 0 169Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 гульдена 1856
 Серебро $1,200 $4,500 0 90Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 талера 1852
 Серебро $73,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1819 PH
 Золото $6,900 - 0 24Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
Дукат 1807 B
 Золото $6,100 - 0 58Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1851 D
 Серебро $330 - 0 45Coin photo Coin photo
Баден, Карл Людвиг Фридрих
6 крейцеров 1816
 Серебро $95 - 0 46Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
Талер 1809 BE
 Серебро $1,200 - 0 20Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1852 D
 Серебро $340 $2,200 0 77Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1836
 Серебро $880 - 1 144Coin photo Coin photo
Баден, Карл Людвиг Фридрих
6 крейцеров 1812
 Серебро $170 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1822
 Серебро $240 - 0 61Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
6 крейцеров 1804
 Серебро $200 - 0 24Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
6 крейцеров 1848
 Серебро $80 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1865
 Серебро $250 - 0 46Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
20 крейцеров 1808
 Серебро $180 - 0 74Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
1 гульден 1838
 Серебро $160 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1860
 Серебро $190 - 0 23Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1840
 Золото $2,800 - 0 43Coin photo Coin photo
Баден, Карл Фридрих
3 крейцера 1806
 Серебро $240 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 талеров 1830
 Золото $4,300 - 0 51Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
2 гульдена 1847 D
 Серебро $210 - 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1834 "Баденские шахты"
 Серебро $580 - 1 113Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Талер 1832 "Посещение монетного двора"
 Серебро $960 - 0 99Coin photo Coin photo
Баден, Леопольд
Дукат 1843
 Золото $2,800 - 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871 "Победа над Францией"
 Медь $25 - 1 53Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1860
 Серебро $220 - 0 26
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