Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Каталог монет Бадена
Всего добавлено монет: 383
Таблица цен монет Бадена
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $190 - 3 210
Баден, Фридрих I
1 гульден 1863 "Стрелковый фестиваль"
Серебро $180 - 0 114
Баден, Леопольд
2 гульдена 1846 D
Медь $80 - 0 35
Баден, Карл Фридрих
1 крейцер 1808
Серебро $170 - 1 180
Баден, Фридрих I
1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль"
Серебро $330 - 0 195
Баден, Леопольд
2 талера 1852
Серебро $950 - 0 89
Баден, Фридрих I
2 талера 1854
Серебро $600 - 2 77
Баден, Карл Людвиг Фридрих
Талер 1814 D
Серебро $73,000 - 0 1
Баден, Фридрих I
2 талера 1855
Серебро $330 - 1 290
Баден, Леопольд
Талер 1836 "Таможенный союз"
Серебро $290 $300 0 98
Баден, Фридрих I
1 гульден 1857 "Посещение монетного двора"
Серебро $350 $1,400 3 282
Баден, Леопольд
2 талера 1844
Серебро $140 - 0 121
Баден, Леопольд
Талер 1833
Серебро $130 - 0 27
Баден, Карл Фридрих
6 крейцеров 1808
Серебро $310 $1,400 0 25
Баден, Фридрих I
Талер 1871
Серебро $220 - 0 129
Баден, Леопольд
1 гульден 1852
Серебро $320 - 0 53
Баден, Фридрих I
Талер 1858
Серебро $1,600 - 0 37
Баден, Карл Фридрих
Талер 1811 B
Серебро $390 $360 0 56
Баден, Леопольд
2 гульдена 1850 D
Медь $15 - 0 36
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1856
Серебро $730 $2,700 1 108
Баден, Леопольд
2 талера 1841
Серебро $320 - 0 35
Баден, Фридрих I
Талер 1862
Серебро $490 - 0 100
Баден, Карл Людвиг Фридрих
Талер 1816 D
Серебро $7,300 $14,000 0 32
Баден, Карл Фридрих
Талер 1803 FE
Серебро $220 - 0 169
Баден, Людвиг I
Талер 1830
Серебро $1,200 $4,500 0 90
Баден, Фридрих I
2 гульдена 1856
Серебро $73,000 - 0 2
Баден, Фридрих I
2 талера 1852
Золото $6,900 - 0 24
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1819 PH
Золото $6,100 - 0 58
Баден, Карл Фридрих
Дукат 1807 B
Серебро $330 - 0 45
Баден, Леопольд
2 гульдена 1851 D
Серебро $95 - 0 46
Баден, Карл Людвиг Фридрих
6 крейцеров 1816
Серебро $1,200 - 0 20
Баден, Карл Фридрих
Талер 1809 BE
Серебро $340 $2,200 0 77
Баден, Леопольд
2 гульдена 1852 D
Серебро $880 - 1 144
Баден, Леопольд
Талер 1836
Серебро $170 - 0 25
Баден, Карл Людвиг Фридрих
6 крейцеров 1812
Серебро $240 - 0 61
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1822
Серебро $200 - 0 24
Баден, Карл Фридрих
6 крейцеров 1804
Серебро $80 - 0 6
Баден, Леопольд
6 крейцеров 1848
Серебро $250 - 0 46
Баден, Фридрих I
Талер 1865
Серебро $180 - 0 74
Баден, Карл Фридрих
20 крейцеров 1808
Серебро $160 - 0 25
Баден, Леопольд
1 гульден 1838
Серебро $190 - 0 23
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1860
Золото $2,800 - 0 43
Баден, Леопольд
Дукат 1840
Серебро $240 - 0 25
Баден, Карл Фридрих
3 крейцера 1806
Золото $4,300 - 0 51
Баден, Людвиг I
5 талеров 1830
Серебро $210 - 0 35
Баден, Леопольд
2 гульдена 1847 D
Серебро $580 - 1 113
Баден, Леопольд
Талер 1834 "Баденские шахты"
Серебро $960 - 0 99
Баден, Леопольд
Талер 1832 "Посещение монетного двора"
Золото $2,800 - 0 25
Баден, Леопольд
Дукат 1843
Медь $25 - 1 53
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871 "Победа над Францией"
Серебро $220 - 0 26
Баден, Фридрих I
1 гульден 1860
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