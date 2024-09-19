Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1867 года "Стрелковый фестиваль" (Баден, Фридрих I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,582 гр
- Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1 гульден
- Год 1867
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (179)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1867 года "Стрелковый фестиваль". Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе Russiancoin за 30000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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