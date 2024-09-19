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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1867 года "Стрелковый фестиваль" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1 гульден 1867 года "Стрелковый фестиваль" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 гульден 1867 года "Стрелковый фестиваль" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1867
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (179)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1867 года "Стрелковый фестиваль". Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе Russiancoin за 30000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Баден 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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