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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867
Средняя цена 230 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1867
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1867
Средняя цена 190 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
3 крейцера 1867
Средняя цена 45 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1867
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1867
Средняя цена
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гульден 1867 Стрелковый фестиваль
Средняя цена 170 $
Продажи
1 179
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