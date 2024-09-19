Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1867 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,232 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1867
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1867 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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