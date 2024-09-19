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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1867 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1867 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 3 крейцера 1867 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,232 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1867
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1867 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 190 CZK
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Numismatica Ranieri - May 31, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1867 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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