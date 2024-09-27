Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Каталог монет Фридриха I (1852-1871)

Всего добавлено монет: 86

Период чеканки Фридриха I
Каталог монет Фридрих I 1852-1871
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
coin Памятные
Год монеты

Монеты Фридриха I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1863 "Стрелковый фестиваль"
 Серебро $190 - 3 210Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль"
 Серебро $170 - 1 180Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 талера 1854
 Серебро $950 - 0 89Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 талера 1855
 Серебро $73,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1857 "Посещение монетного двора"
 Серебро $290 $300 0 98Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1871
 Серебро $310 $1,400 0 25Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1858
 Серебро $320 - 0 53Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1856
 Медь $15 - 0 36Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1862
 Серебро $320 - 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 гульдена 1856
 Серебро $1,200 $4,500 0 90Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
2 талера 1852
 Серебро $73,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1865
 Серебро $250 - 0 46Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1860
 Серебро $190 - 0 23Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871 "Победа над Францией"
 Медь $25 - 1 53Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1860
 Серебро $220 - 0 26Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1856
 Серебро $270 - 0 44Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1869
 Серебро $340 $1,900 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1866
 Серебро $210 - 0 55Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1865
 Серебро $210 - 0 35Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1868
 Серебро $220 - 1 38Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1861
 Серебро $150 - 1 31Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1862
 Серебро $140 - 0 19Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1867
 Серебро $230 - 0 43Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1856
 Серебро $270 - 0 36Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1860
 Медь $15 - 0 17Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871
 Медь $20 - 1 22Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1870
 Серебро $350 - 0 12Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Дукат 1854 B
 Золото $4,700 - 0 48Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1859
 Серебро $250 - 0 51Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1861
 Серебро $210 - 0 39Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1867
 Серебро $45 - 0 13Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1867
 Серебро $190 - 0 33Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1863
 Серебро $210 - 0 39Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1871. Гурт гладкий
 Серебро $2,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1869
 Серебро $170 - 0 29Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1864
 Медь $20 - 0 13Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1865
 Серебро $460 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871 "Победа над Францией"
 Медь $15 $170 0 9Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 крейцера 1871
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный"
 Серебро - $8,200 1 12Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
Талер 1864
 Серебро $240 - 1 43Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден 1856
 Серебро $180 - 0 20Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1867
 Медь $40 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1868 "Конституция"
 Медь $1,200 - 0 9Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 гульден без года (1852-1871). Гибрид
 Серебро $11,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1866
 Серебро $25 - 0 10Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1853
 Серебро $160 - 0 9Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1871
 Серебро $30 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1868
 Медь $20 - 0 14Coin photo Coin photo
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1863
 Серебро $140 - 0 18
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Все баденские монеты баденские золотые монеты баденские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск