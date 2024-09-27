Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Каталог монет Фридриха I (1852-1871)
Всего добавлено монет: 86
Каталог монет Фридрих I 1852-1871
Золото
Монеты Фридриха I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $190 - 3 210
Баден, Фридрих I
1 гульден 1863 "Стрелковый фестиваль"
Серебро $170 - 1 180
Баден, Фридрих I
1 гульден 1867 "Стрелковый фестиваль"
Серебро $950 - 0 89
Баден, Фридрих I
2 талера 1854
Серебро $73,000 - 0 1
Баден, Фридрих I
2 талера 1855
Серебро $290 $300 0 98
Баден, Фридрих I
1 гульден 1857 "Посещение монетного двора"
Серебро $310 $1,400 0 25
Баден, Фридрих I
Талер 1871
Серебро $320 - 0 53
Баден, Фридрих I
Талер 1858
Медь $15 - 0 36
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1856
Серебро $320 - 0 35
Баден, Фридрих I
Талер 1862
Серебро $1,200 $4,500 0 90
Баден, Фридрих I
2 гульдена 1856
Серебро $73,000 - 0 2
Баден, Фридрих I
2 талера 1852
Серебро $250 - 0 46
Баден, Фридрих I
Талер 1865
Серебро $190 - 0 23
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1860
Медь $25 - 1 53
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871 "Победа над Францией"
Серебро $220 - 0 26
Баден, Фридрих I
1 гульден 1860
Серебро $270 - 0 44
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1856
Серебро $340 $1,900 0 35
Баден, Фридрих I
Талер 1869
Серебро $210 - 0 55
Баден, Фридрих I
Талер 1866
Серебро $210 - 0 35
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1865
Серебро $220 - 1 38
Баден, Фридрих I
Талер 1868
Серебро $150 - 1 31
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1861
Серебро $140 - 0 19
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1862
Серебро $230 - 0 43
Баден, Фридрих I
Талер 1867
Серебро $270 - 0 36
Баден, Фридрих I
1 гульден 1856
Медь $15 - 0 17
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1860
Медь $20 - 1 22
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871
Серебро $350 - 0 12
Баден, Фридрих I
Талер 1870
Золото $4,700 - 0 48
Баден, Фридрих I
Дукат 1854 B
Серебро $250 - 0 51
Баден, Фридрих I
Талер 1859
Серебро $210 - 0 39
Баден, Фридрих I
Талер 1861
Серебро $45 - 0 13
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1867
Серебро $190 - 0 33
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1867
Серебро $210 - 0 39
Баден, Фридрих I
Талер 1863
Серебро $2,700 - 0 4
Баден, Фридрих I
Талер 1871. Гурт гладкий
Серебро $170 - 0 29
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1869
Медь $20 - 0 13
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1864
Серебро $460 - 0 6
Баден, Фридрих I
Талер 1865
Медь $15 $170 0 9
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1871 "Победа над Францией"
Медь - - 0 0
Баден, Фридрих I
1/2 крейцера 1871
Серебро - $8,200 1 12
Баден, Фридрих I
1 гульден без года (1852-1871) "Премиальный"
Серебро $240 - 1 43
Баден, Фридрих I
Талер 1864
Серебро $180 - 0 20
Баден, Фридрих I
1 гульден 1856
Медь $40 - 0 6
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1867
Медь $1,200 - 0 9
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1868 "Конституция"
Серебро $11,000 - 0 1
Баден, Фридрих I
1 гульден без года (1852-1871). Гибрид
Серебро $25 - 0 10
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1866
Серебро $160 - 0 9
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1853
Серебро $30 - 0 6
Баден, Фридрих I
3 крейцера 1871
Медь $20 - 0 14
Баден, Фридрих I
1 крейцер 1868
Серебро $140 - 0 18
Баден, Фридрих I
1/2 гульдена 1863
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