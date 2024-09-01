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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1871 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871
Средняя цена 310 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1871 Гурт гладкий
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1871
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1871
Средняя цена 20 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1871
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1871 Победа над Францией
Средняя цена 15 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1871 Победа над Францией
Средняя цена 25 $
Продажи
1 52
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