Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1871 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1871
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1871 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
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