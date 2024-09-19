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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1871 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1871 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1871 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1871
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1871 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Баден Талер 1871 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Баден Талер 1871 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1682 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Баден Талер 1871 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Баден Талер 1871 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Баден Талер 1871 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Баден Талер 1871 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
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Баден Талер 1871 на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1871 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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