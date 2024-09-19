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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты Талер Фридриха I - Баден

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Талер 1857-1865

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 0 111858 0 531859 0 511860 0 141861 0 391862 0 351863 0 391864 1 421865 0 46
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Талер 1865-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 0 61866 0 551867 0 431868 1 371869 0 351870 0 121871 0 251871 Гурт гладкий 0 4
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