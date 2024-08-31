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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1859 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2623 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 540 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1859 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Баден Талер 1859 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Баден Талер 1859 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Баден Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Баден Талер 1859 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Баден Талер 1859 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден Талер 1859 на аукционе Александр - March 9, 2022
Баден Талер 1859 на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Баден Талер 1859 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Баден Талер 1859 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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