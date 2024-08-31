Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1859 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2623 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 540 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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