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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1865 года "Тип 1857-1865" (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - Талер 1865 года "Тип 1857-1865" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - Талер 1865 года "Тип 1857-1865" - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1165 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Busso Peus (1)
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  • Felzmann (1)
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  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (6)
Баден Талер 1865 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Баден Талер 1865 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Баден Талер 1865 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
Баден Талер 1865 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Баден Талер 1865 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
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Баден Талер 1865 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU
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Баден Талер 1865 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
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Баден Талер 1865 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
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Баден Талер 1865 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
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Баден Талер 1865 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
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Баден Талер 1865 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1865 на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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