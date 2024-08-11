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Баден
1865
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Карл Фридрих
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1865
Монеты Бадена 1865 года
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Серебряные монеты
Талер 1865
Средняя цена
250 $
Продажи
0
46
Талер 1865
Средняя цена
460 $
Продажи
0
6
1/2 гульдена 1865
Средняя цена
210 $
Продажи
0
35
Медные монеты
1 крейцер 1865
Средняя цена
10 $
Продажи
0
20
1/2 крейцера 1865
Средняя цена
10 $
Продажи
0
7
Памятные монеты
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
—
Продажи
1
11
1 гульден без года (1852-1871)
Гибрид
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
1
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1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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