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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена 250 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена 460 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1865
Средняя цена 210 $
Продажи
0 35

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1865
Средняя цена 10 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1865
Средняя цена 10 $
Продажи
0 7

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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