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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1865 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1865 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1865 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1865 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (1)
  • Zöttl (1)
Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1865 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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