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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1/2 крейцера Фридриха I - Баден

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1/2 крейцера 1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1856 0 8
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1/2 крейцера 1859-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1859 0 61860 0 01861 0 51862 0 11863 0 11864 0 11865 0 71866 0 81867 0 21868 0 01870 0 21871 0 0
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