Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1862 года (Баден, Фридрих I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,16 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Фридрих I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1862
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1862 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 28 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 крейцера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск