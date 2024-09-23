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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1870 года (Баден, Фридрих I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1870 года - цена монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1870 года - цена монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,16 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1870
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1870 года. Это медная монета периода Фридриха I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе

Сохранность
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  • Möller (1)
Баден 1/2 крейцера 1870 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Баден 1/2 крейцера 1870 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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