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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870
Средняя цена 350 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 крейцера 1870
Средняя цена 60 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1870
Средняя цена 25 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1870
Средняя цена
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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