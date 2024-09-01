1 гульден без года (1852-1871). Гибрид (Баден, Фридрих I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден без года (1852-1871) года. Гибрид. Это серебряная монета периода Фридриха I. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7750 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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