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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден без года (1852-1871). Гибрид (Баден, Фридрих I)

Разновидность: Гибрид

Аверс монеты - 1 гульден без года (1852-1871) Гибрид - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I Реверс монеты - 1 гульден без года (1852-1871) Гибрид - цена серебряной монеты - Баден, Фридрих I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,582 гр
  • Чистого серебра (0,3062 oz) 9,5238 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Фридрих I
  • Номинал 1 гульден
  • Год без года (1852-1871)
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден без года (1852-1871) года. Гибрид. Это серебряная монета периода Фридриха I. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7750 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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Баден 1 гульден без года (1852-1871) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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