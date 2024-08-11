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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1852 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1852
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты (Леопольд)

Аверс
Реверс
2 талера 1852
Средняя цена 330 $
Продажи
0 195
Аверс
Реверс
2 гульдена 1852 D
Средняя цена 340 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 гульден 1852
Средняя цена 180 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1852
Средняя цена 220 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1852
Средняя цена 590 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1852
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты (Фридрих I)

Аверс
Реверс
2 талера 1852
Средняя цена 73000 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1852
Средняя цена 25 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1852
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Премиальный
Средняя цена
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 гульден без года (1852-1871) Гибрид
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 1
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