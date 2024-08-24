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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1852 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1852 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 8 июля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Heritage - February 15, 2018
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Heritage - February 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Heritage - May 18, 2017
Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Heritage - May 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Баден 1 крейцер 1852 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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