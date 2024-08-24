Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1852 года (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1852
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1852 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 8 июля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (2)
- HIRSCH (3)
- Höhn (1)
- Katz (5)
- Möller (2)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (3)
- Zöttl (1)
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск