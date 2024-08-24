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Цена монет Бадена
Леопольд
1 крейцер
Баден
Период:
1802-1871
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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Леопольд
1 крейцер
Медные монеты 1 крейцер Леопольда - Баден
1 крейцер 1831-1846
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1831
D
0
6
1832
D
0
0
1833
D
0
1
1834
D
0
1
1835
D
0
0
1836
D
0
1
1836
0
3
1837
D
0
0
1837
0
0
1838
0
0
1839
0
10
1840
0
3
1841
0
13
1842
0
2
1843
0
4
1844
0
4
1845
0
4
1846
0
0
1 крейцер 1845-1852
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1845
1
5
1846
0
1
1847
0
5
1848
0
1
1849
0
28
1850
0
1
1851
0
13
1852
0
25
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Баден
Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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