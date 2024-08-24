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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1 крейцер Леопольда - Баден

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1 крейцер 1831-1846

Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 D 0 61832 D 0 01833 D 0 11834 D 0 11835 D 0 01836 D 0 11836 0 31837 D 0 01837 0 01838 0 01839 0 101840 0 31841 0 131842 0 21843 0 41844 0 41845 0 41846 0 0
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1 крейцер 1845-1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1845 1 51846 0 11847 0 51848 0 11849 0 281850 0 11851 0 131852 0 25
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