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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1850 года (Баден, Леопольд)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1850
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1850 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
Баден 1 крейцер 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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