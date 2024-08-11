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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1850
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1850 D
Средняя цена 390 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 гульден 1850
Средняя цена 430 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1850
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1850
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1850
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1850
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1850
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4
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