2 гульдена 1850 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1850 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

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