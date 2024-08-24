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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1850 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 гульдена 1850 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 гульдена 1850 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1850 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Heritage - September 15, 2022
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Баден 2 гульдена 1850 D на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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