Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1850 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 гульдена
- Год 1850
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1850 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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