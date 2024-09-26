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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Дукат 1850 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Дукат 1850 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Дукат 1850 года - цена золотой монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,671 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Дукат
  • Год 1850
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1850 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (2)
Баден Дукат 1850 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Баден Дукат 1850 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2233 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Баден Дукат 1850 на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1850 на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Баден Дукат 1850 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Баден Дукат 1850 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность UNC
Цена
Баден Дукат 1850 на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1850 на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Баден Дукат 1850 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Баден Дукат 1850 на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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