Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Дукат 1850 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,671 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4397 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Дукат
- Год 1850
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Дукат 1850 года. Это золотая монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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