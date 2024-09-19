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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1850 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1850
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Golden Lion (1)
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  • Katz (2)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stack's (1)
Баден 1 гульден 1850 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 377 EUR
Баден 1 гульден 1850 на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 373 EUR
Баден 1 гульден 1850 на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1850 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Баден 1 гульден 1850 на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Баден 1 гульден 1850 на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1850 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Баден 1 гульден 1850 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1850 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 1 гульден 1850 на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1850 на аукционе Stack's - August 14, 2012
Баден 1 гульден 1850 на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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