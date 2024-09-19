Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1850 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 гульден
- Год 1850
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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