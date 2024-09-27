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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 1 гульден Леопольда - Баден

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1 гульден 1837-1845

Год Знак Описание Продажи Продажи
1837 0 121838 0 251839 0 271840 0 201841 0 171842 0 91843 0 191844 0 91845 0 16
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1 гульден 1845-1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1845 0 31846 0 21847 0 81848 0 71849 0 11850 0 91851 0 41852 0 2
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1 гульден 1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1852 0 129
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