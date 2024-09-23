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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1848 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1588 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • UBS (2)
  • WAG (1)
Баден 1 гульден 1848 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Баден 1 гульден 1848 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Баден 1 гульден 1848 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1848 на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 гульден 1848 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1848 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1848 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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