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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1848
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1848 D
Средняя цена 500 $
Продажи
1 31
Аверс
Реверс
1 гульден 1848
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1848
Средняя цена 270 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1848
Средняя цена 95 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1848
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1848
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
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