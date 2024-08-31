Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1848 года D (Баден, Леопольд)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1848 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24072 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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