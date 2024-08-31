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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1848 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 2 гульдена 1848 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1848 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24072 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Stack's - August 14, 2019
Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Баден 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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