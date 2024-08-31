2 гульдена 1848 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1848 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24072 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

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