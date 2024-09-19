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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1848 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1848
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71114 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 3 крейцера 1848 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 3 крейцера 1848 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 3 крейцера 1848 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Баден 3 крейцера 1848 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Баден 3 крейцера 1848 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Баден 3 крейцера 1848 на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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