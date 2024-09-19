Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1848 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1848
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1848 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71114 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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