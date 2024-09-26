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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 3 крейцера Леопольда - Баден

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3 крейцера 1832-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1832 0 121833 0 11834 0 91835 0 71836 0 21837 0 6
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3 крейцера 1841-1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1841 0 41842 0 41843 0 01844 0 11845 0 91846 0 11847 0 51848 0 51849 0 41850 0 11851 0 31852 0 1
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