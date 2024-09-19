Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1841 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1841
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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