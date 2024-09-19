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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1841 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1841
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Teutoburger (1)
Баден 3 крейцера 1841 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Баден 3 крейцера 1841 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Баден 3 крейцера 1841 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1841 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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