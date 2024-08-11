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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1841
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена 730 $
Продажи
1 107
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 140 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1841
Средняя цена 50 $
Продажи
0 13
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