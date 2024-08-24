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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1841 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1841 года - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1841 года - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1841
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1841 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1841 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1841 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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