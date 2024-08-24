Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1841 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1841
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1841 года. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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