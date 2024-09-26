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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гульдена 1841 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года D - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 гульдена 1841 года со знаком D. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2003.

Сохранность
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Баден 1/2 гульдена 1841 D на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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