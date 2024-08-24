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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 1/2 гульдена Леопольда - Баден

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1/2 гульдена 1838-1852

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 D 0 221839 D 0 111840 D 0 181841 D 0 11842 D 0 71843 D 0 31844 D 0 171845 D 0 111845 0 11846 D 0 11846 0 51847 0 61848 0 111849 0 91850 0 21851 0 21852 0 1
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